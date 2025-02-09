Період реєстрації доменного імені operna-nmau.kiev.ua закінчився 09.02.2025 р.

Наразі operna-nmau.kiev.ua знаходиться у періоді автоматичного пільгового продовження реєстрації (ARGP).

Тривалість дії ARGP для доменного імені operna-nmau.kiev.ua - 28 днів (не гарантовано).

Протягом дії ARGP (до 09.03.2025 р.), період реєстрації operna-nmau.kiev.ua може бути продовжено тільки реєстрантом.

Якщо ви є реєстрантом (власником) доменного імені operna-nmau.kiev.ua - невідкладно, сплатіть продовження реєстрації. Не відкладайте продовження реєстрації на останній день періоду ARGP.

В іншому разі - починаючи з 09.03.2025 р. доменне ім'я буде видалене без можливості продовження реєстрації.

Контакти з питань продовження реєстрації доменного імені:

Сайт компанії: https://www.ukrnames.com

Номер телефону: 380443002566

Email: support@ukrnames.com