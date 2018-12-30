Расшифровка моделей ноутбуков Asus

В названии каждой модели ноутбука Asus есть буквы и цифры. Конечно же, они прописываются не рандомно. Все символы несут информацию о лэптопе и могут помочь пользователю разобраться в назначении и характеристиках устройства.
Буквы в названии серий
Ноутбуки Asus всегда относятся к какой-то серии, узнать ее можно по букве:
- A – недорогие лэптопы с простыми характеристиками, для домашнего и офисного пользования.
- B – бюджетные модели для корпоративных задач.
- F – универсальные устройства для решения домашних и рабочих задач.
- G – высокопроизводительные и стильные девайсы, то есть игровые ноутбуки Asus.
- K – еще одна серия универсальных лэптопов бюджетного ценового сегмента.
- M – домашние модели для работы с мультимедийным контентом.
- N – универсальные решения для работы с мультимедийным контентом.
- NX – дизайнерский вариант N-серии.
- P – линейка бизнес-моделей с продвинутыми характеристиками.
- PL – усовершенствованная серия бизнес-моделей.
- R – мобильные ноутбуки маленького размера (не путайте с нетбуками).
- S – стильные портативные лэптопы.
- T – ноутбуки Асус с поворачивающимся дисплеем или трансформеры.
- U – устройства, работающие на базе процессоров ULV. Отличаются небольшим весом и толщиной.
- UL – UnLimited линейка лэптопов с ультратонким корпусом и небольшим весом.
- UX – доработанная серия UL.
- V – ноутбуки для домашних и рабочих задач с корпусом из высокопрочных материалов.
- VX – усовершенствованный вариант V-серии.
- W – модели с крупным широкоформатным дисплеем и высокомощным процессором.
- X – недорогие ноутбуки Асус для решения простых универсальных задач.
- Z – игровые модели среднего сегмента, отличаются обычным дизайном и упрощенными характеристиками по сравнению с G-серией.
- EEE PC – нетбуки.
Думаю, вы заметили, что в некоторых сериях есть вторая буква – L или X. У них тоже есть значение:
- L – обозначение для изделий с ультратонким и легким корпусом. Иногда буква указывает на исполнение крышки из текстурированного алюминия.
- X – обозначение для гаджетов с дизайнерским оформлением. Это устройства с тонким, легким корпусом и специфическими элементами в оформлении: алюминий, кожа, текстурированные вставки и т.д.
Расшифровка номера модели
Ноутбуки от Asus также получают уникальный номер, присваивающийся конкретной модели. Например – VX30. VX – это линейка, а следующие две цифры раскрывают такие характеристики:
- Первая цифра – размер экрана (1 – 11,6 дюймов, 2 – 12 дюймов, 3 – 13 дюймов, 8 – 14 дюймов, 5 – 15 дюймов, 6 – 16 дюймов, 7 – 17 дюймов, 9 – 18,4 дюйма).
- Вторая цифра – эволюционный номер.
В случае с VX30 получается такая расшифровка: первая версия универсального лэптопа со стильным дизайном и диагональю экрана 13 дюймов.
После цифр в названии ноутбука фирмы Asus могут прописываться строчные или заглавные буквы, а также дополнительные приписки.
Заглавные буквы
Заглавными буквами обозначаются характеристики процессора. В устройствах с процессором от Intel:
- F – лэптоп с интегрированной графикой и версией процессора, выпущенной до 2011 года.
- J – устройство с дискретной графикой и версией чипсета, изготовленной до 2011 года.
- E – модель с интегрированной графикой и процессором, разработанным после 2011 года.
- S – модель с дискретной графикой и чипсетом, созданным после 2011 года.
В устройства с процессором AMD:
- D – ноутбук с дискретной графикой и процессором до 2011 года.
- N – модель с интегрированной графикой и чипсетом после 2011 года.
- K – устройства, оснащенной дискретной графикой и версией процессора после 2011 года.
- U – конструкции с интегрированной графикой и версией чипсета после 2011 года.
Строчные буквы
Строчные буквы в названии ноутбука Asus говорят о характеристиках видеокарты. Модели с видеокартой от nVidia, выпущенной раньше 2010 года:
- g – бюджетная версия.
- f или v –производительность среднего уровня.
- x – высокопроизводительная версия.
Модели с видеокартой nVidia, которые выпускались позже 2010 года:
- c и g– чипсет начального уровня.
- f, n, m, v – процессор со средней производительностью.
- x – высокопроизводительный чип.
Модели с видеокартой ATI до 2010 года:
- b, e, kg – бюджетная видеокарта.
- p, q – высокопроизводительная видеокарта.
Модели с видеокартой ATI после 2010 года:
- e, r – начальная версия.
- a – производительность среднего уровня.
- h – высокопроизводительный чип.
Прочие обозначения и приписки
В названии ноутбуков фирмы Asus могут дополнительно содержаться следующие обозначения:
- AB или AD – процессор Intel Core в сочетании с дискретной видеокартой от AMD.
- AC – чипсет Intel Core в комбинации с интегрированной видеокартой от AMD.
- IC – процессор от Intel и видеокарта nVidia серии GT.
- IJ – чипсет Intel и мобильная видеокарта Intel 4500 MHD.
- L – устройства с процессором Intel Celeron.
- V – модели с интегрированной и дискретной видеокартой, с возможностью переключения между графическими чипами.
- Surf – лэптопы без встроенной веб-камеры.
- GO – модели, работающие с адаптером UMTS.
- 3D – устройства с экраном, обновляющимся на частоте в 120 Гц и поддерживающим 3D-технологию.
Детальней о ноутбуках: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA