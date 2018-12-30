Расшифровка моделей ноутбуков Asus

В названии каждой модели ноутбука Asus есть буквы и цифры. Конечно же, они прописываются не рандомно. Все символы несут информацию о лэптопе и могут помочь пользователю разобраться в назначении и характеристиках устройства.

Буквы в названии серий

Ноутбуки Asus всегда относятся к какой-то серии, узнать ее можно по букве:

A – недорогие лэптопы с простыми характеристиками, для домашнего и офисного пользования.

B – бюджетные модели для корпоративных задач.

F – универсальные устройства для решения домашних и рабочих задач.

G – высокопроизводительные и стильные девайсы, то есть игровые ноутбуки Asus.

K – еще одна серия универсальных лэптопов бюджетного ценового сегмента.

M – домашние модели для работы с мультимедийным контентом.

N – универсальные решения для работы с мультимедийным контентом.

NX – дизайнерский вариант N-серии.

P – линейка бизнес-моделей с продвинутыми характеристиками.

PL – усовершенствованная серия бизнес-моделей.

R – мобильные ноутбуки маленького размера (не путайте с нетбуками).

S – стильные портативные лэптопы.

T – ноутбуки Асус с поворачивающимся дисплеем или трансформеры.

U – устройства, работающие на базе процессоров ULV. Отличаются небольшим весом и толщиной.

UL – UnLimited линейка лэптопов с ультратонким корпусом и небольшим весом.

UX – доработанная серия UL.

V – ноутбуки для домашних и рабочих задач с корпусом из высокопрочных материалов.

VX – усовершенствованный вариант V-серии.

W – модели с крупным широкоформатным дисплеем и высокомощным процессором.

X – недорогие ноутбуки Асус для решения простых универсальных задач.

Z – игровые модели среднего сегмента, отличаются обычным дизайном и упрощенными характеристиками по сравнению с G-серией.

EEE PC – нетбуки.

Думаю, вы заметили, что в некоторых сериях есть вторая буква – L или X. У них тоже есть значение:

L – обозначение для изделий с ультратонким и легким корпусом. Иногда буква указывает на исполнение крышки из текстурированного алюминия.

X – обозначение для гаджетов с дизайнерским оформлением. Это устройства с тонким, легким корпусом и специфическими элементами в оформлении: алюминий, кожа, текстурированные вставки и т.д.

Расшифровка номера модели

Ноутбуки от Asus также получают уникальный номер, присваивающийся конкретной модели. Например – VX30. VX – это линейка, а следующие две цифры раскрывают такие характеристики:

Первая цифра – размер экрана (1 – 11,6 дюймов, 2 – 12 дюймов, 3 – 13 дюймов, 8 – 14 дюймов, 5 – 15 дюймов, 6 – 16 дюймов, 7 – 17 дюймов, 9 – 18,4 дюйма).

Вторая цифра – эволюционный номер.

В случае с VX30 получается такая расшифровка: первая версия универсального лэптопа со стильным дизайном и диагональю экрана 13 дюймов.

После цифр в названии ноутбука фирмы Asus могут прописываться строчные или заглавные буквы, а также дополнительные приписки.

Заглавные буквы

Заглавными буквами обозначаются характеристики процессора. В устройствах с процессором от Intel:

F – лэптоп с интегрированной графикой и версией процессора, выпущенной до 2011 года.

J – устройство с дискретной графикой и версией чипсета, изготовленной до 2011 года.

E – модель с интегрированной графикой и процессором, разработанным после 2011 года.

S – модель с дискретной графикой и чипсетом, созданным после 2011 года.

В устройства с процессором AMD:

D – ноутбук с дискретной графикой и процессором до 2011 года.

N – модель с интегрированной графикой и чипсетом после 2011 года.

K – устройства, оснащенной дискретной графикой и версией процессора после 2011 года.

U – конструкции с интегрированной графикой и версией чипсета после 2011 года.

Строчные буквы

Строчные буквы в названии ноутбука Asus говорят о характеристиках видеокарты. Модели с видеокартой от nVidia, выпущенной раньше 2010 года:

g – бюджетная версия.

f или v –производительность среднего уровня.

x – высокопроизводительная версия.

Модели с видеокартой nVidia, которые выпускались позже 2010 года:

c и g– чипсет начального уровня.

f, n, m, v – процессор со средней производительностью.

x – высокопроизводительный чип.

Модели с видеокартой ATI до 2010 года:

b, e, kg – бюджетная видеокарта.

p, q – высокопроизводительная видеокарта.

Модели с видеокартой ATI после 2010 года:

e, r – начальная версия.

a – производительность среднего уровня.

h – высокопроизводительный чип.

Прочие обозначения и приписки

В названии ноутбуков фирмы Asus могут дополнительно содержаться следующие обозначения:

AB или AD – процессор Intel Core в сочетании с дискретной видеокартой от AMD.

AC – чипсет Intel Core в комбинации с интегрированной видеокартой от AMD.

IC – процессор от Intel и видеокарта nVidia серии GT.

IJ – чипсет Intel и мобильная видеокарта Intel 4500 MHD.

L – устройства с процессором Intel Celeron.

V – модели с интегрированной и дискретной видеокартой, с возможностью переключения между графическими чипами.

Surf – лэптопы без встроенной веб-камеры.

GO – модели, работающие с адаптером UMTS.

3D – устройства с экраном, обновляющимся на частоте в 120 Гц и поддерживающим 3D-технологию.

Детальней о ноутбуках: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA